Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreende 552 garrafas de uísque

Operação de fiscalização, no sábado (23), pela equipe da unidade de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), apreendeu 552 unidades de garrafas de uísque transportadas de Itumbiara, Goiás (GO), com destino à Redenção, no sudeste paraense.

Os servidores da Sefa atuam na unidade de controle de mercadorias em trânsito em Conceição do Araguaia, no km 15 da PA- 447, também no sudeste paraense. A mercadoria foi avaliada em R$ 137.905,15.

“O condutor apresentou nota fiscal, no entanto, após uma busca minuciosa pela equipe de fiscalização nos sistemas de fiscalização foi constatado que o ICMS antecipado de entrada não havia sido recolhido”, informou o coordenador da unidade fazendária Cincinato Oliveira.

Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 53.556,33, referente a ICMS e multa.

