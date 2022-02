Secretaria de Estado de Saúde acompanha programa ‘Mais Médicos’ em Bragança

Integrantes da Comissão Colegiada Estadual (CEE) monitorou a execução de serviços, de iniciativa municipal, no âmbito do programa

O Programa Mais Médicos (PMM) para o Brasil visa a dotar as regiões consideradas prioritárias de médicos para atuação na Atenção Primária de Saúde (APS), proporcionando a melhoria das condições de saúde da população. Ele é desenvolvido por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Ministério da Educação.

No Pará, o programa é assessorado e monitorado pela CCE Pará, que é composta por membros da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Pará (Cosems), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde (MS), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Diego Cutrim, coordenador da CCE pela Sespa, informa que os profissionais médicos prestam o atendimento à população por meio do Programa Estratégia de Saúde da Família e realizam especialização com caráter de integração ensino-serviço, para atuação nas políticas públicas de saúde, na organização e no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Em Bragança, profissionais intercambistas puderam relatar sobre o processo de trabalho desenvolvido no município e expectativas de melhorias que já vem ocorrendo, como estrutura física das UBS, disponibilidade de solicitar exames e ofertas de EPIs para um atendimento seguro nesse momento de pandemia”, explica Diego.

Bragança tem 21 vagas no Programa Mais Médicos, sendo que na Região de Saúde dos Caetés possui 69 vagas já ocupadas por profissionais médicos.

Por Mozart Lira (SESPA)