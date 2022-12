Secretaria de Meio Ambiente adia leilão de produtos apreendidos em fiscalização

O 2º Feirão de Produtos Apreendidos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) foi adiado e uma nova data será marcada. Portanto, o edital do certame que havia sido publicado está revogado. Dentro de 15 dias, a secretaria irá publicar novo edital marcando nova data para o leilão.

O material a ser leiloado será oferecido em lotes compostos por madeira serrada de várias espécies, além de cabos de vassoura, motores de rabeta, porta, janelas, caixilhos, tratores, entre outros produtos.

O leilão será realizado em sessão pública presencial, em todas as suas fases, com trabalhos conduzidos por servidor do Estado, designado na função de leiloeiro administrativo.

A madeira leiloada é fruto de extração ilegal realizada no estado do Pará e foi apreendida em operações de fiscalização realizadas pela Diretoria de Fiscalização (Difisc) da Semas.

Após a publicação de novo edital para o certame, novo período deverá ser aberto para visitação pública do material que será leiloado.

O leilão será decidido pela escolha do maior lance pelo lote, que tem como objeto a alienação de Produtos Florestais Apreendidos pela Secretaria. A quantia arrecadada será destinada pela Secretaria para aquisição de novos equipamentos para apoio às operações de fiscalização do órgão estadual. A madeira é ofertada no estado de conservação e condição em que se encontram, pressupondo-se de que tenham sido previamente examinados pelo licitante.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação