Secretária de Saúde de Ourilândia do Norte morre em trágico acidente rodoviário

A secretária municipal de Saúde de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, enfermeira Geiza da Silva Dantas, de 43 anos, faleceu na tarde de sábado, em um hospital no município de São Félix do Xingu, depois de sofrer um acidente na Rodovia PA-279, já nesse município. As causas do acidente são desconhecidas. Ela era também administradora de formação e chegou a ser servidora pública do município de São Félix do Xingu.

Segundo informações procedentes de Ourilândia, Geiza Dantas conduzia um carro pela rodovia, quando sofreu o trágico acidente. Ela ainda chegou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento de São Félix do Xingu e, depois transferida a outra unidade de saúde, porém, não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Em Ourilândia do Norte, a prefeitura decretou luto oficial de três dias pelo brusco falecimento da Secretária de Saúde que deixa um legado “de carinho, amizade e atenção com todos os munícipes”, diz um trecho da nota.

Também o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará – Cosems/PA divulgou nota, segundo a qual “a secretária foi vítima de um trágico acidente. Neste momento de profunda dor, o Cosems/PA se solidariza à família e amigos”.

O acidente ocorreu na manhã de ontem, sábado, 24. Geiza deixa uma filha pequena órfa.

Imagem: Reprodução