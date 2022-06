Secretaria de Saúde de Parauapebas gasta mais de R$ 1,1 milhão em passagens aéreas￼

A Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas (Semsa), no sudeste do Pará, renovou por mais 12 meses o contrato com a empresa Biatur Agência de Viagens Eireli, no valor de R$ 1, 1.177.554,11, para compra de passagens áreas. O extrato do Termo de Aditivo ao Contrato foi publicado na edição desta quarta-feira (8/6) do Diário Oficial do Município (DOM).

O contrato nº 20200198 foi assinado em 17 de abril de 2020. A empresa, que tem como nome de fantasia E Viagem e Turismo, aparece como tendo capital social de R$ 96 mil. Em dois anos, o contribuinte já pagou R$ 2.355.108,22 em passagens área só para a Semsa. Fora as passagens referentes às outras secretarias e autarquias do município, como a viagem da comitiva do prefeito a Dubai.

O contrato tem como justificativa a contração de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Com mais um aditivo, serão desembolsados do erário, em três anos, R$ 3.532.662,33 de passagens áreas para a Semsa, enquanto muitos pacientes padecem nas filas por exames e outros tratamentos médicos. O novo TAC, com validade de 12 meses, vai de 17 de Abril de 2022 a 17 de Abril de 2023.

Fonte: Debate com Tina DeBord