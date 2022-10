Secretaria de Saúde Pública entrega mais de 800 carteiras para pessoas autistas

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa), entregou, na manhã desta segunda-feira (31), mais de 800 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) para moradores da Região Metropolitana de Belém. A ação foi realizada no auditório da Sespa, na Travessa Lomas Valentinas, em Belém.

Rosilene de Souza Silva, mãe do Heitor Daniel, de 4 anos, foi cedo à Sespa, para pegar a carteira do filho. Ela considera o documento importante nas saídas com a criança, por assegurar a prioridade dela em atendimentos. “Nem sempre as pessoas tratam as crianças autistas com o devido respeito que elas merecem, esse documento ajuda na identificação e garantia de direitos”.

A Ciptea foi criada pela Lei 19.977/2020, conhecida como Lei Romeo Mion. A carteira garante acesso a direitos da população com transtorno do espectro autista, como atenção integral, pronto atendimento e prioridade nos acessos a serviços públicos e privados, principalmente, nas áreas da saúde, educação e assistência social.

De acordo com a coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho, essa é mais uma ação promovida pela Sespa, por meio da Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa), não apenas pela entrega do documento em si, mas pela construção da base de dados.

“A Ciptea garante prioridade de atendimento integral para a pessoa com autismo, mas também vai firmando cada vez mais a primeira base de dados sobre o autismo no Brasil”, explica a coordenadora.

João Vitor Mendonça, de 26 anos, também procurou pela carteirinha dele nesta segunda-feira. “Todo autista tem que ter seu espaço na sociedade e essa carteira vai me trazer muitos benefícios”, avalia o jovem, que é músico e já se apresentou tocando pandeiro no Festival TEAlentos.

A partir do próximo mês, a Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa) realizará ações itinerantes de entrega Ciptea em cidades de outras regiões do Estado. Em municípios onde houve baixa entrega da carteiras, o documento vai ser enviado pelos Correios para a casa da pessoa.

A Coordenação Estadual de Políticas Para ressalta que a Ciptea continua sendo emitida. Para acessá-la, basta entrar no site www.saude.pa.gov.br/a-secretaria/autismo/ e seguir as instruções para o cadastro de novas carteiras.

Fonte: Agência Pará/Foto: Jose Pantoja