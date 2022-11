Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação para prevenção de doenças

Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) segue reforçando a importância da vacinação na prevenção de doenças. Atualmente, o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Sistema Único de Saúde (SUS) conta com 18 vacinas contra 26 enfermidades diferentes para serem aplicadas em todas as faixas etárias, sejam crianças, adultos, idosos e gestantes.

O Governo do Estado, através da Sespa, é responsável pela distribuição das vacinas para todos os municípios do estado do Pará, assim como auxilia o poder municipal na definição de estratégias para ampliar todas as coberturas vacinais. As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios, durante o ano todo.

Atualmente, uma importante campanha de vacinação está em curso no Brasil contra poliomielite. A iniciativa visa a ampliar a cobertura vacinal contra a doença no estado. O Ministério da Saúde instituiu como meta que 95% das crianças estejam imunizadas para afastar o risco do retorno da doença, considerada erradicada no país há mais de 30 anos. A atual cobertura vacinal de poliomielite no Pará está em 70.43%.

Durante a campanha de vacinação contra a poliomielite, os municípios paraenses que mais vacinaram contra poliomielite foram: Canaã dos Carajás (119.05%), São Geraldo do Araguaia (117.67%) e Soure (113.65%), atingindo a cobertura em todas as faixas etárias. A porcentagem acima dos 100% ocorre por diversos fatores, mas principalmente pela aplicação de vacina em moradores de cidades vizinhas. As estratégias e aplicação das vacinas são responsabilidade dos municípios.

No caso da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, o estado do Pará no momento está com a cobertura vacinal em 32,93% da primeira dose e 13,83% da segunda dose.

O controle da pandemia da Covid-19 após o avanço das aplicações de vacina mostrou a importância dos imunizantes na saúde de todos. Afinal, ela não protege apenas a pessoa que recebe a dose, mas também contribui para a saúde da população em geral. No momento a cobertura vacinal da primeira dose contra Covid-19 está em 91,98%, a para segunda dose a cobertura já atingiu 88,87%, já a terceira dose está com 33,38% e a quarta dose com 4,23%.

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho falou sobre o trabalho feito pelo Estado para ampliar os números de cobertura vacinal: “Nós equipamos as cidades com todas as condições necessárias para executar a vacinação e ampliar a cobertura, porém, a ação em si é do poder municipal. O Estado fomenta, fiscaliza, atualiza dados de aplicação de vacinas, realiza capacitações constantes, dá todo o apoio e incentivo para que as estratégias de vacinação sejam eficientes em cada um dos 144 municípios do Pará”, declarou.

Leila Flores, diretora de Epidemiologia da Sespa, falou sobre a importância na atenção ao calendário vacinal: “A vacinação é um compromisso que deve ser mantido a vida inteira. Estar atento às vacinas é, além de autocuidado, é um exercício de cidadania e empatia”, afirmou.

As vacinas previstas no calendário de crianças protegem contra formas graves de tuberculose, rotavírus, difteria, tétano, coqueluche, diferentes tipos de doenças causadas por pneumococo, meningite, febre amarela, sarampo, febre amarela, caxumba, rubéola, hepatite A e B, varicela e HPV.

No caso de adolescentes, o programa de imunizantes conta com vacinas contra hepatite B, HPV, meningite, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, a tríplice viral, além da vacina contra HPV, que previne doenças como câncer de pênis, ânus, colo do útero e de garganta.

Para adultos de 20 a 59 anos são destinadas doses de vacina contra hepatite B, febre amarela, vacina tríplice viral, difteria e tétano. Para idosos, são previstas vacinas contra hepatite B e dupla adulto. E para as gestantes estão previstas as vacinas contra hepatite B e dupla adulto e tríplice acelular.

Texto de Edilson Teixeira

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro