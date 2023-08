Secretaria de Turismo realiza I Workshop de Pesca Esportiva de Altamira

Nos dias 30 e 31 de agosto, das 18h às 22h, ocorrerá o I Workshop de Pesca Esportiva de Altamira, na Casa de Memória TransXingu, localizada na avenida João Pessoa, na Orla do Cais. O evento, realizado pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR), tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento sustentável da economia altamirense, por meio do turismo, além de transformar o município em um dos principais indutores do turismo de pesca esportiva na região Xingu.

“Altamira é o maior município do Brasil e o terceiro maior do mundo. Guardião de boa parte da Usina Hidrelétrica Belo Monte, a maior do segmento 100% brasileira. A localidade é rica em fauna, flora e turismo, principalmente voltado à pesca esportiva”, afirma Eliana Couto, Secretária de Turismo de Altamira, ao justificar a realização do workshop como uma demanda local para impulsionar esse segmento turístico.

Altamira, por sinal, sedia há 23 anos o Torneio de Pesca do Pacu de Seringa. A competição, idealizada há cerca de 23 anos pelo atual prefeito da cidade, Claudomiro Gomes, é realizada anualmente pelo Xingu Praia Clube, que aproveita como cenário o Rio Xingu que, com seus mais de 1.979 quilômetros de extensão, é utilizado hoje para pescas artesanal, de subsistência, comercial e esportiva.

ESPECIALISTAS

A primeira noite do workshop vai incluir, a partir das 18 horas, representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), da

Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e da Prefeitura de Altamira. Também foram convidados para o evento representantes da “Família Nakamura”, especialistas em promoção turística, referência no tema, tanto no Brasil quanto no exterior, com mídia trainning voltado ao setor, principalmente com o programa de televisão na Fish TV.

Nelson Nakamura, que tem mais de 20 anos de história ministrando cursos e aulas teóricas e práticas sobre o assunto em diversos lugares do mundo, enfatiza o grande potencial e oportunidades existentes no Rio Xingu. Ao lado dos filhos Vitor e Renan, Nakamura é quem vai ministrar a palestra magna, com o tema “A pesca esportiva no maior município do Brasil como fator de impacto na economia a partir do turismo e da consciência ambiental”.

“Já fui a vários países e é indiscutível que o Brasil é o grande centro da Pesca Esportiva. Altamira, por ser o maior município do país, e contar com o rio Xingu, tem muito potencial para que o município seja um grande polo da pesca esportiva atraindo turistas nacionais e internacionais”, afirma.

O I Workshop de Pesca Esportiva de Altamira também contará com diálogos sobre ações de prevenção à pesca predatória, municípios indutores da pesca esportiva no Pará, leis de proteção das espécies, cases de sucesso e a realização de mais um Torneio de Pesca do Pacu de Seringa.

Alguns cases de sucesso no segmento de turismo de pesca vão ser apresentados durante o evento, entre eles o da Pousada Salto Thaimaçu, localizada no município de Jacareacanga/PA, no Pará e o da Pousada Rei da Amazônia, focada em ecoturismo em Barcelos, no estado do Amazonas.

CONHEÇA ALTAMIRA

Chamada popularmente de “Princesinha do Xingu”, a cidade de Altamira tem diversos encantos. Além da pesca esportiva, o município oferece um cenário lindamente natural, com a Orla do Cais como cenário ideal para se apreciar um pôr-do-sol espetacular. Também tem praias de água doce às margens do Xingu, além de belos igarapés, entre eles, o Igarapé Panelas e o Ambé, ideais para passeios de caiaques e outras modalidades aquáticas.

Já para os amantes de aventura e da natureza, há pacotes de viagens que incluem trilhas, rapel, mergulho, corredeiras e cachoeiras. Vale ressaltar que, além de praças ótimas para passeios diurnos, a cidade também conta com uma culinária regada à peixes da região, como o tucunaré e o pacu de seringa. Altamira também oferece diversas opções de lazer noturno, em bares, cinema, restaurantes e churrascarias.

Guardião de diversas étnicas indígenas, as tradições dos povos ancestrais de Altamira e de seus remanescentes está presente no artesanato, nas danças, na gastronomia e no cotidiano do município, rico em flora, fauna e ictiofauna representativos da Amazônia. Tem se destacando mundialmente nos últimos anos por realizar grandes eventos como o Presente de Natal, em dezembro, o Carna Xingu, em fevereiro e o Chocolat Xingu Festival, em junho.

Imagens: Divulgação