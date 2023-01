Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário tem nova titular

Sandra Santana foi nomeada secretária municipal de Portos e Transporte Aquaviário (Sempta). O decreto de nomeação foi publicado no Portal da Prefeitura de Santarém, após assinatura do prefeito Nélio Aguiar.

Sandra é pós-graduanda em psicologia e estava à frente da Coordenadoria Municipal de Portos desde novembro do ano passado, quando o órgão era vinculado à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT). Com a recente reforma na estrutura administrativa da Prefeitura, aprovada pelo Legislativo Municipal no final de 2022, a Coordenadoria foi trnasformada em Secretaria Municipal.

A titular da Sempta tem experiência como gestora e já esteve à frente da Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de março à novembro de 2022.

“É mais um desafio que recebo com gratidão e com a certeza de que vamos trabalhar em prol da população santarena”, disse Sandra Santana.



Imagem: Agência Santarém