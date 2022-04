Secretaria Municipal de saúde lança edital de concurso para médicos

O edital do concurso destinado ao preenchimento das vagas para cargos efetivos da área médica foi divulgado pela Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), e anuncia que o concurso será composto por duas etapas, sendo a primeira de avaliação de conhecimentos através da prova de múltipla escolha e será de caráter classificatório e eliminatório. Já a segunda fase do concurso terá prova de títulos e será somente classificatória.

O processo seletivo que busca garantir o atendimento especializado cidadão nas áreas de saúde e desenvolvimento social tem como objetivo oferecer a prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do paciente das unidades da Estratégia Saúde Família (ESF) de Ananindeua. Essas unidades são compostas por 1 médico, 1 enfermeiro e um técnico de enfermagem, além de 5 ou 6 agentes comunitários de saúde (ACS), cumprindo a indicação da portaria 397 de 16 de Março de 2020 do Ministério da Saúde.

Segundo o site oficial da prefeitura de Ananindeua, o prefeito Doutor Daniel Santos argumenta: “Apesar dos avanços que nós fizemos na área da saúde do nosso município, como o Hospital Municipal, Policlínicas, UBS humanizada, Ananin SUS Digital entre outros, ainda enfrentamos dificuldade na atuação Estratégia Saúde da Família, por isso resolvemos com responsabilidade social e com fruto da nossa economia durante a gestão, lançar o concurso para médicos atuarem nessa unidade”.

Ao todo, serão ofertadas 100 vagas e as inscrições podem ser feitas pela plataforma da banca organizadora de 08 de abril a 11 de maio de 2022.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Ananews/Agência

Foto: Agência Ananindeua