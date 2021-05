Secretaria Municipal de Urbanismo faz vistoria no Ver-o-Peso

Uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) visitou o Complexo do Ver-o-Peso na tarde desta quarta-feira, 19, para realizar uma vistoria em toda a área da feira.

A ação teve o objetivo de mapear alguns pontos do complexo, como o piso e a lona, que apresentaram problemas após a obra realizada no ano passado pela gestão anterior. Participaram da vistoria o diretor de obras da Seurb, Edilberto Abreu, representantes da empresa Impax, executora da obra, e servidores da Secretaria Municipal de Economia (Secon).

A visita foi iniciada na Pedra do Peixe, local em que foram detectadas algumas partes danificadas no piso. A vistoria seguiu para os setores da feira, como o de ervas e de refeição, para verificar vazamentos nas lonas.

“Nesta vistoria detectamos alguns pontos do piso que estão danificados e, agora, serão refeitos. Sobre a lona, a empresa vai fazer a revisão e colocar um material para corrigir e evitar alguns pontos de goteira”, explicou o diretor de obras da Seurb, Edilberto Abreu

A obra do Ver-o-Peso possui a garantia de cinco anos, por isso as áreas que apresentaram falhas serão corrigidas, sem custo para a Prefeitura, explicou Edilberto. “Todas essas correções não terão custo algum para o município. A empresa vai usar a garantia de obra para corrigir esses pontos detectados durante a vistoria.”

De acordo com o diretor de obras da empresa Impax, Luis Mota, é importante este tipo ação com a Prefeitura. “Essa visita é essencial para informar para a nova gestão o que foi feito. A intenção é somar e melhorar o que for possível, para dar o melhor espaço para quem trabalha e visita o Ver-o-Peso”, concluiu.

Por: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém