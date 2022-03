Secretarias de Cultura do Pará e Amazonas assinam convênio para criação do Corredor Lírico do Norte

Uma vez mais, a maior casa de espetáculos do estado foi palco do talento de artistas paraenses e nacionais, que brilharam e divertiram o público na noite do último sábado (26), durante a apresentação da ópera “As Bodas de Fígaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart. O espetáculo faz parte da programação do XXI Festival de Ópera do Theatro da Paz, realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Na ocasião, as secretarias de Cultura do Pará e Amazonas firmaram um termo de cooperação para a criação do Corredor Lírico do Norte.

O convênio foi assinado pela titular da Secult, Ursula Vidal, o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, o diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo, a diretora artística do Festival de Ópera (FO), Jena Vieira, a diretora de produção do FO, Nandressa Nuñez, e a diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera, Flávia Furtado.

“Este é um dia há muito tempo aguardado. Após um diálogo muito profundo, chegamos a essa importante parceria. Eu gostaria de parabenizar essa equipe extraordinária que faz o nosso Festival de Ópera, pessoas que sonharam com essa iniciativa que estamos oficializando hoje. A todas e todos, meu profundo agradecimento por mais esse passo importante para a cultura do nosso estado”, pontuou a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

Para o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, o diálogo entre as pastas da cultura dos dois estados é algo inédito. “Logo que eu assumi a Secretaria, percebi que havia uma distância entre a cultura do Pará e a do Amazonas, pelo menos institucionalmente, porque nossos artistas têm uma proximidade maior há bastante tempo. Nacionalmente, muitas vezes, somos invisibilidades, mas essa é uma realidade histórica que estamos trabalhando para mudar”, completou.

“As Bodas de Fígaro”

Com regência Miguel Campos Neto, e direção de cena de Pablo Maritano, da Argentina, a montagem teve figurino de Fernando Leite (SP), cenografia de Desirée Bastos (RJ) e iluminação de Rubens Almeida (PA). Parte do figurino feminino foi confeccionada pelas costureiras custodiadas do Centro de Reeducação Feminino (CRF), por meio do Projeto Sons de Liberdade, uma parceria entre Secult e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Essa foi a segunda ópera apresentada na temporada. “As Bodas de Fígaro” traz um enredo cômico, satirizando velhos costumes, e é considerada a obra-prima de Mozart. O maestro Miguel Campos Neto não esconde a predileção pela ópera e afirma que fazer parte dessa apresentação inédita no Theatro da Paz foi a realização de um sonho.

“Para mim, essa é a maior ópera já escrita e com certeza é a minha favorita, então, reger hoje ‘As Bodas de Fígaro’ é sim a realização de um sonho. Não é fácil fazer ópera no Brasil, fazer essa ópera, especificamente, é mais difícil ainda. Hoje todos nós estamos muito felizes, e eu estou um pouquinho mais. De certa forma, estou na posição mais privilegiada de todas. Tenho a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz na minha frente, o palco um pouco acima. Estou na melhor cadeira possível”, disse o regente.

O elenco da ópera foi formado por Fellipe Oliveira no papel do protagonista Fígaro, Kézia Andrade como Susanna, Idaías Souto como o Conde de Almaviva, Dione Colares no papel da Condessa de Almaviva, Lara Cavalcantti como Cherubino e a mezzosoprano Aline Lobão na pele de Marcellina. O barítono Saulo Javan interpretou o personagem Bartolo, o tenor Antônio Wilson viveu os personagens Basílio e D. Curzio, Dulcianne Ribeiro fez Barbarina e Ytanaã Figueiredo interpretou Antonio.

O diretor de cena do espetáculo, Pablo Maritano, destacou a grandiosidade da sátira. “Essa é uma importante obra que traz uma situação muito cotidiana e ao mesmo tempo a música é muito afetiva, deslumbrada. Estamos ensaiando já faz três anos e foi um grande prazer dividir essa expectativa com o público”, ressaltou.

“As Bodas de Fígaro” ainda será apresentada nos próximos dias 28 e 30 de março, às 20h, no Theatro da Paz. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do TP, das 9h às 18h (pagamentos somente em dinheiro), ou pelo www.ticketfacil.com.br. Mais informações pelos fones (91) 4009-8758/4009-8759/4009-8756 ou e-mail: bilheteria@tdapaz.com.br.

