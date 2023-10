Secretarias municipais realizam ação alusiva ao Outubro Rosa para servidores

Servidores das Secretarias de Finanças, Administração e de Governo de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, participaram, ontem, segunda-feira, 09, de uma ação alusiva a Campanha Outubro Rosa. Realizada na Prefeitura de Santarém, a atividade contou com a presença dos secretários Josilene Pinto, Paulo Jesus, Emir Aguiar e Celsa Brito, além de colaboradores de diversos setores da gestão municipal.

O evento teve como foco destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Voluntários e pacientes da Casa Rosa, entidade de apoio a mulheres em tratamento contra o câncer, compartilharam depoimentos, vitórias e desafios. Anseleiria Rodrigues, uma das fundadoras da iniciativa, destacou a relevância de atividades orientativas como a que foi promovida pelas secretarias municipais.

“São 13 Outubros que vivo, desde que recebi o diagnóstico de câncer de mama. E como gostaria que fosse um outubro cheio de cor sempre. Nós mulheres, precisamos nos cuidar e também merecemos cuidados! Parabéns, a todos que tornam o outubro rosa, um momento de reflexão, luta e direitos. Parabéns, a todos que estiveram nesta manhã envolvidos pelas suas secretarias nessa ação”.

Ainda na programação, a psicóloga Luciene Soares, abordou a relevância da terapia no contexto da saúde e do enfrentamento de situações difíceis como o tratamento do câncer. Ela enfatizou ainda como o apoio psicológico pode fortalecer a resiliência e promover o equilíbrio emocional em momentos desafiadores. A Secretária de Finanças, Josilene Pinto, ressaltou que a ação conjunta das pastas municipais em apoio ao Outubro Rosa, reitera o quanto a gestão valoriza, não apenas o desempenho profissional dos servidores, mas, também, a saúde e bem-estar de todos.

“A campanha do Outubro Rosa é uma oportunidade para a conscientização dos nossos colaboradores sobre a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de mama. Os testemunhos e as falas que ouvimos aqui, foram também uma oportunidade de aprendizado e as informações repassadas irão ajudar a cuidarmos melhor de nós mesmos e de quem amamos. O evento foi um momento de união e solidariedade e fortaleceu os laços entre os servidores municipais, reforçando o compromisso da Prefeitura de Santarém com a promoção da saúde e do bem-estar de sua equipe”, declarou a titular da Sefin.

O Outubro Rosa é uma campanha de alcance global que tem como objetivo alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ações como essa, realizada pela Prefeitura de Santarém, demonstram o comprometimento em combater a doença e oferecer suporte às pessoas afetadas por ela. A gestão municipal reafirma seu compromisso em promover ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de seus servidores e da comunidade em geral, enfatizando que o cuidado com a saúde deve ser uma prioridade em todas as esferas da administração pública.

Imagem: Agência Santarém