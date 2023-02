Secretarias realizam ação integrada de limpeza em áreas portuárias de Santarém

O lixo despejado nos rios ainda é um problema comum em nossa região e impacta diretamente no meio ambiente, pois, confundidos com alimentos podem ser ingeridos pelos peixes, causando sua morte e/ou a sua contaminação. Pensando nisso, a Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Urbanismo (Semurb), Meio Ambiente (Semma) e Portos e Transportes Aquaviários (Sempta) realizou na manhã desta sexta-feira (10), uma ação de limpeza na área do Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros Joaquim da Costa Pereira, no Porto do D.E.R, no bairro da Prainha.



A ação contou com a participação de cerca de 45 agentes das três secretarias e, também, teve o apoio de alguns funcionários do porto. A campanha de educação ambiental tem por objetivo retirar o lixo da margem do rio, deixando as áreas limpas e visualmente mais bonitas para moradores e para os turistas que chegam à cidade por meio fluvial.



A titular da Sempta, Sandra Santana, participou da ação esta manhã e ressaltou que é preciso conscientizar passageiros e donos de embarcações para o correto descarte do lixo. “Esta iniciativa é muito importante já que é pelos rios que recebemos a maior parte dos turistas em nossa cidade e toda nossa orla é um cartão postal que precisamos preservar. Infelizmente, a quantidade de lixo é enorme e ele é despejado, principalmente, das embarcações. A gente sabe que a gestão, sozinha não consegue dar conta dessa quantidade de lixo. Então, precisamos conscientizar a todos para os problemas que o lixo causa para a nossa cidade, para o turismo, para a economia e para a sociedade de forma geral”, alerta a secretária.



O secretário municipal de Meio Ambiente, João Paiva explicou que esse é um trabalho constante que vem sendo feito anualmente pelos órgãos municipais. “O lixo que vai parar nos rios impacta a vida de todos, pois causa prejuízo ao meio ambiente, traz riscos para a navegação, piora a qualidade do pescado, além de causar danos à saúde da população. Então, além da limpeza que é feita, é também muito importante intensificar a conscientização das pessoas, através da educação ambiental, não somente as que acessam as embarcações, mas também a população que vive em terra e que acaba depositando o lixo de forma inadequada, que com as chuvas vai parar no leito dos rios”, destaca.



Segundo ele, nas ações de anos anteriores foram retiradas cerca de 2 toneladas de material entre plásticos, latas, garrafas de vidro, garrafas pet, pedaços de isopor e até carcaças de eletrodomésticos.



“Na próxima semana, a ação vai continuar por toda a orla da cidade, fazendo trabalho de educação ambiental e também a retirada de lixo que esteja na extensão da Avenida Tapajós”, disse Paiva.



Imagens: Agência Santarém