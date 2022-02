Secretário de Defesa dos EUA vai à Europa discutir, na Otan, conflito na Ucrânia

Secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, vai viajar para discutir com lideranças da Organização do Tratado do Atlântico Norte

Porta-voz da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby informou nesta terça-feira, 15, que o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, vai viajar na quarta-feira para a Bélgica, Polônia e Lituânia. Em Bruxelas (Bélgica), o secretário vai discutir com lideranças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a atividade militar russa na fronteira com a Ucrânia, segundo o porta-voz.

Em pronunciamento à imprensa, Kirby afirmou que Austin vai encontrar líderes governamentais e militares poloneses e lituanos, além de autoridade da Otan. Com a aliança, ainda serão tratados o “progresso em dissuasão e defesa” em relação ao conflito geopolítico atual e a garantia de que a Otan está preparada para “enfrentar os desafios do futuro”.

Na Polônia, Austin encontrará o presidente Andrzej Duda, com o objetivo de “melhorar a cooperação bilateral em defesa” e aprofundar a parceria entre os países, “vital para lidar com os desafios e ameaças atuais”, completou o porta-voz.

