Secretário de Educação do Pará participa de missão do Consed na França

Ao lado de secretários de Estado de Educação do País, o secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, esteve, na manhã desta segunda-feira (10) no Ministério da Educação da França para conhecer o sistema de avaliação do país. A dinâmica integra a missão “Juntos pelo direito de Aprender”, em parceria com o CAED e Fundação Cesgranrio, e faz parte do plano de trabalho do Fórum de Avaliação do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

“À frente da Seduc-PA, temos conquistado diversos parceiros fundamentais para potencializar nosso fazer educacional. Poder conhecer cases internacionais, como o da França, é muito valioso para que possamos desenvolver ações diferenciadas no Pará e no Brasil. Temos muito o que compartilhar e aprender. Agradeço ao Consed pela oportunidade”, disse Rossieli Soares, secretário de Educação do Pará.

De forma prática, o objetivo do encontro promovido pelo Consed, é que a troca de experiências possa contribuir para o aprimoramento das avaliações nacionais.

Consed – O Conselho Nacional de Secretários de Educação é uma associação que reúne as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Entre suas finalidades está a integração das redes estaduais de educação e a participação dos estados na construção das políticas nacionais de educação pública, além da colaboração entre as unidades federativas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/Consed