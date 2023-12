Secretário de Educação se reúne com prefeito de cidade da França

Na manhã desta segunda-feira (18), o titular da Secretaria de Estado de Educação, Rossieli Soares, reuniu-se com o prefeito de Saint-Ouen, da França, Karim Bouamrane. A reunião ocorreu no Centro de Formação de Profissionais de Educação Básica do Pará (Cefor), e objetivou discutir possíveis parcerias, além de estreitar os laços com a França para aperfeiçoar as políticas públicas de educação no Estado.

O secretário destacou a importância dos investimentos e parcerias para as melhorias na educação do Pará. “Na semana passada assinamos com o governador o projeto de criação de Centros de Estudo de Línguas para que nossos profissionais e estudantes tenham a oportunidade de conquistar um segundo idioma, fundamental para suas vidas e de acordo com nossas ações que estamos desenvolvendo para a COP 30 em 2025. Hoje nos reunimos com o prefeito de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, para reforçarmos esse nosso compromisso, e elevar a educação do Pará para todo o mundo. Agenda muito positiva”, disse Rossieli Soares.

Sobre o Centros de Estudo de Línguas (CEL), inicialmente estão previstos os cursos de espanhol, inglês, francês, italiano, libras (língua brasileira de sinais) e português (para os estudantes estrangeiros na rede estadual de ensino ou na rede municipal conveniada), com foco na preparação dos servidores e estudantes para a COP 30, que será realizada em Belém, em 2025.

O secretário Rossieli e o prefeito Karim também discutiram sobre uma possível parceria de intercâmbio, que envolverá estudantes tanto paraenses como franceses, e professores da rede estadual de ensino.

O prefeito de Saint-Ouen contou para os presentes sobre os projetos que desenvolve naPrefeito do Saint Ouen, Karim BouamraneFoto: Eliseu Dias / Ascom Seduc cidade que fica nos arredores de Paris, bem como iniciativas culturais e educacionais que envolvem jovens em vulnerabilidade. “Trata-se de uma parceria que vai para além do acolhimento, mas também uma forma de impulsionar a partilha de culturas entre as cidades”, comentou Karim Bouamrane.

Esteve também no encontro, o presidente do Conselho da Fundação Gol de Letra, Raí Souza, juntamente com a diretora da Fundação Gol de Letra na França, Anne Bach Lan, e a chefe de gabinete da prefeitura de Saint-Ouen, Morgane Garnier.

Texto: Bianca Rodrigues – Ascom/Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Eliseu Dias/Ascom Seduc