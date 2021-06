Secretário de Porto Velho vem conhecer políticas sociais de Belém

O secretário de Assistência Social e da Família da Prefeitura Municipal de Porto Velho, no estado de Rondônia, Claudi Rocha, visitou o Banco do Povo de Belém e a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), nesta quarta-feira, 16. Ele veio conhecer de perto as políticas sociais que estão sendo implementadas pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, como os programas de transferência de renda “Bora Belém” e de capacitação profissional “Donas de Si”, além das experiências de crédito solidário e do Restaurante Popular.

Rocha conversou com os gestores dessas pastas e, nesta quinta-feira, 17, fará visitas a estruturas ligadas a essas iniciativas.

“Belém começa a despertar interesse novamente para as suas políticas públicas”, destacou a coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão. “Eles (secretário e comitiva) ficaram encantados com o Banco do Povo, pois não vislumbravam a perspectiva de associar a assistência social à política de desenvolvimento econômico do município por meio do apoio à economia solidária”, completou.

“Viemos a Belém, que é referência na política do Restaurante Popular e no atendimento à população de rua, para fazer um intercâmbio interessante entre dois municípios do Norte, o que enriquece as nossas iniciativas”, declarou Claudi Rocha.

O restaurante é uma política de segurança alimentar, que comercializa quentinhas com refeições balanceadas ao valor de R$ 2, mediante o subsídio da prefeitura no valor de R$ 7,10. O Restaurante Popular funciona na Travessa Aristides Lobo, 290, bairro da Campina.

Outra iniciativa que o secretário de Porto Velho quis conhecer foi o programa “Donas de Si”, que realizará em parceria com os Serviços de Aprendizagem Rural (Senar) e da Indústria (Senai), o primeiro curso gratuito de processamento de frutas e produção de compotas, geleias, licores e outros doces às mulheres beneficiárias do Bora Belém nos bairros do Bengui e do Tapanã, neste mês de junho e no mês que vem.

Georgina também explicou sobre a política do microcrédito (crédito solidário), que foi instituída em 1997, na primeira gestão de Edmilson como prefeito, mas que está sendo reestruturada após os prefeitos que o sucederam terem desmontado essa política de apoio aos pequenos empreendedores, sobretudo àqueles que se organizam de forma coletiva.

“Foi um encontro bastante produtivo, pois trocamos experiências sobre os programas sociais e os desafios enfrentados na efetivação da política pública de assistência social e a satisfação que temos quando vemos um programa ou projeto verdadeiramente implementado beneficiando os que mais precisam. Apresentei os detalhes do Programa Bora Belém e conheci o programa Família Acolhedora, que é realizado pela secretaria de Porto Velho. É uma imensa alegria ver que somos exemplos de efetivação das políticas públicas para outros municípios”, explicou o presidente da Funpapa, Alfredo Costa.

Claudi Rocha veio a Belém acompanhado das diretoras dos Departamentos de Proteção Social Especial, Ana Carla Feitosa, e de Proteção Básica, Adriane Soares. O diretor administrativo-financeiro do BDP, Henrique Oliveira, também participou da recepção à comitiva da capital de Rondônia.

Fonte:agenciabelem.com.br