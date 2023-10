Secretário dos EUA pede que nações condenem atos do Hamas

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez um pronunciamento enfático durante sua visita a Israel nesta quinta-feira (12). Após uma reunião com primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, e autoridades israelenses, o representante do governo estadunidense instou que países condenem os atos praticados pelo grupo terrorista Hamas.

– Não há justificativa para as atrocidades do Hamas. (…) A falha em condenar os atos de terrorismo não põe em risco apenas o povo de Israel, mas de todo o mundo. Veja o que aconteceu: indivíduos de 36 países foram mortos ou estão desaparecidos depois dos ataques – disse.

Blinken, que é judeu, afirmou que Israel tem “todo o direito de se defender” e disse reconhecer, com exemplos na própria família, “os ecos de um massacre” e que a “brutalidade e desumanidade” do Hamas relembra o pior do Estado Islâmico.

– Bebês mortos, corpos decapitados, pessoas queimadas vivas, mulheres estupradas. Pais mortos na frente dos filhos e filhos mortos na frente dos pais. Como podemos entender e digerir isso? – indagou.

Por fim, o secretário de Estado dos EUA reforçou o apoio dos americanos a Israel, especialmente com o fornecimento de armamento e de interceptadores para reforçar o Domo de Ferro, o sistema de defesa antimíssil israelense.

– A mensagem que trago é a seguinte: vocês podem ser fortes o suficiente para se defender, mas, enquanto os EUA existirem, vocês nunca precisarão estar sozinhos. Sempre estaremos ao seu lado – finalizou.

