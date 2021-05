Sectet abre edital para ampliar parcerias do programa Forma Pará

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) publicou nesta quarta-feira (5), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de chamamento público n. 05/2021 que busca selecionar organizações da sociedade civil interessadas em celebrar parcerias na área de educação superior por meio da oferta de cursos de graduação nas diversas regiões paraenses.

Na prática, o edital possibilita que as instituições de ensino superior (IES) privadas possam se credenciar para realizar ações de apoio ao Forma Pará. O Programa, gerido pela Sectet, visa à expansão do ensino por todo o estado com a oferta de cursos superiores em municípios que não possuem campi das universidades públicas ou que tenham demanda para determinado curso que não é ofertado ali.

A secretária adjunta da Sectet, Edilza Fontes, destaca que o Forma Pará é um dos principais programas do órgão. Lançado em 2019, ele está presente em todo o estado, entretanto se observou a necessidade de novas parcerias para que as demandas dos municípios fossem atendidas. “Verificamos que não conseguiríamos atender as demandas de cursos como Direito, Odontologia e Enfermagem, pois as IES públicas que oferecem esses cursos não teriam condições logísticas de atender determinadas regiões, por isso consultamos a Procuradoria Geral do Estado, que nos autorizou a abrir o edital”, explica.

O intuito é ampliar a oferta de cursos superiores no Pará com a finalidade de melhorar o tripé científico no estado, composto por ensino, pesquisa e extensão. As instituições interessadas, atendidos os requisitos legais descritos no edital, deverão apresentar requerimento de credenciamento acompanhado de toda a documentação detalhada exigida entre a 00:00h do dia 13 de maio e 23:59h do dia 14 de maio, por meio do e-mail ies.credenciamento@gmail.com.

Serviço:

O edital completo está disponível na área “Editais” do site www.sectet.pa.gov.br.

Por Fernanda Graim (SECTET)

Fonte: Agência Pará