Sectet abre inscrição para profissionais especializados

A Secretaria de ciência, tecnologia e educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) publicou o edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutória, coordenação e apoio as atividades administrativas para atender as demandas do programa “Pará Profissional”, sem geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.

As inscrições devem ser realizadas pela internet por meio de ficha de cadastro constante no anexo I do edital, a qual deverá ser assinada, digitalizada e enviada junto com os documentos digitalizados e exigidos conforme edital e com a declaração de veracidade das informaçoes e autenticidade dos documentos apresentados para o e-mail: selecao.profissional@sectet.pa.gov.br.

O processo de credenciamento será composto por duas fases, a primeira é a de inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório. Já a segunda fase diz respeito á análise de documentos e análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições iniciam nesta terça-feira (15) ás 23h59 até ás 23h59 da quarta-feira (16). O edital completo está disponível no site da Sectet.

As bolsas de incentivo á atividade educacional, destinada á remuneração dos instrutores, coordenadores e pessoal de apoio ás atividades administrativas, em conformidade com as cargas horárias dos cursos, terão valores, em reais, condicionados à máxima carga horária mensal, sendo para instrutor R$ 60,00 (sessenta reais) por hora (60 minutos) de aula, com máximo de 80h por mês; para coordenador: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por hora, com máximo de 80h por mês; e para a função de apoio às atividades administrativas: R$ 20,00 (vinte reais) por hora, com máximo de 160h por mês.

Foto: Divulgação