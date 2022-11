Sectet e Senac entregam certificados para novos técnicos em enfermagem

Uma síndrome óssea levou Mark Cristian Leão a frequentar desde a infância o ambiente hospitalar. A convivência constante com médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos em enfermagem levou o jovem de 22 anos a se interessar pela área da saúde. Na noite da última terça-feira (22), ele foi um dos 42 concluintes que recebeu o certificado do curso técnico em enfermagem, realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A cerimônia ocorreu no auditório do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev).

Incentivado por enfermeiros amigos e sua psicóloga, Mark se inscreveu na seleção do curso que teve início em 2020. Ao todo foram seis mil inscritos para 50 vagas. O agora técnico em enfermagem comemora a conclusão do curso e diz almejar trabalhar com pessoas LGBTQIA+.

“Meu objetivo, como pessoa trans, é conseguir trabalhar com este público e toda a comunidade LGBTQIA+, porque somos muitos discriminados e desrespeitados durante os atendimentos. No meu último dia de estágio, eu atendi uma pessoa trans que relatou nunca ter sido atendido por outra pessoa trans. Espero que isso seja mais comum de agora em diante”, desejou.

Assim como Mark e os demais formandos, o curso também mudou a vida da oradora da turma, Leidiane Vieira, de 36 anos. Mãe de quatro filhos, ela sempre quis ter uma formação como técnica em enfermagem, mas não tinha condições de pagar pelo curso. Ela considerou uma oportunidade ímpar.

“Foi uma reviravolta na minha vida. Eu só cuidava de casa e das crianças, não tinha perspectiva. Este curso já mudou muito a minha vida, as pessoas procuram os serviços e quem eu puder ajudar, vou ajudar com o conhecimento que adquiri; este é um ponto de partida”, prevê a técnica que já planeja ter a formação superior em enfermagem.

Compuseram a mesa de honra do evento o secretário adjunto da Sectet, Adejard Gaia Cruz; o coordenador de ensino técnico e tecnológico do órgão, José Pereira Neto; a gerente de desenvolvimento educacional do Senac, Patrízia Chermont Galiza; e a gerente do Centro de Educação do Senac, Brenda Gonçalves Fortes. Ainda estiveram presentes na cerimônia, além dos formandos, familiares, amigos, instrutoras do curso e servidores da Sectet.

A gerente Brenda Gonçalves lembrou as dificuldades enfrentadas para a realização das aulas durante a pandemia, mas ressaltou que foi um desafio vencido e outros virão. Ela destacou ainda a qualidade do curso e a confiança no aprendizado que alunos tiveram. “Tenho certeza de que todos serão profissionais de sucesso”, ressaltou.

O coordenador da Sectet, José Pereira Neto, também destacou os desafios impostos pela pandemia, relembrou a aula inaugural do curso, ocorrida em 6 de novembro de 2020, e enfatizou a necessidade de se ter uma força de trabalho qualificada na área da saúde. Ele falou também da importância da educação para mudar a vida das pessoas. “Os verdadeiros heróis do país são os professores que fazem com que o país tenha a chance de um futuro melhor. A verdadeira felicidade está quando temos educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento de qualidade, segurança de qualidade, é pra isso que esta gestão está trabalhando”, pontuou.

Em consonância com a fala do coordenador, o secretário adjunto Aderjard Cruz também destacou a educação com vetor de transformação de vidas e enfatizou os investimentos do Governo do Pará. “Temos feito um trabalho enorme, resultado da política e disposição do Governo do Estado em investir na educação em vários níveis, seja em creches, escolas, na educação técnica e tecnológica, na educação superior e na educação básica. Esses investimentos também avançam em outras áreas como a saúde”, comemorou.

Atualmente, a Sectet oferta o curso de técnico em enfermagem em seis municípios paraenses, em parceria com a Universidade do Estado do Pará (Uepa). A Secretaria também publica constantemente, em seu site, editais com vagas em cursos técnicos, tecnológicos e superiores, além dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) que ocorrem nos municípios com parceiros locais ou no âmbito das ações nas Usinas da Paz.

Fonte: Agência Pará/Foto: Secom/Sectet