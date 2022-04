Sectet oferta 40 vagas para curso técnico em mecânica de aeronaves

Nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) anunciou que está ofertando vagas de forma gratuita para o Curso Técnico em Mecânica de Aeronaves, a ser executado pela Escola Paraense de Aviação Civil (Epac).

Para se inscrever os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, e estar cursando ou ter concluído o 3° ano do ensino médio e não ter outra certificação de nível técnico. O candidato deve ser trabalhador, com ou sem vínculos empregatícios incluídos os trabalhadores domésticos, agricultores familiares, silvicultores, povos indígenas aquicultores, extrativistas, catadores de materiais reciclados e reutilizáveis, pescadores, fruticultores, povos indígenas e comunidades quilombolas, autônomos, de acordo com classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), independentemente de exercerem ou não ocupação remunerada, ou de estarem ou não no exercício de suas ocupações; ser beneficiário de programas de transferência de renda; ou ter cursado o ensino médio completo na rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista, integral ou parcial.

O curso terá carga horaria de 2.482 horas, é de caráter teórico-prático e irá acontecer de forma presencial no período da noite, das 19h ás 22h. Serão 40 vagas ofertadas.

Para se inscrever basta o candidato acessar o site da Sectet (www.sectet.pa.gov.br) e na página Facebook da Epac e seguir as informações contidas no edital. Em seguida, é preciso ir á sede da escola Paraense de Aviação Civil, até o dia 14 de abril, das 8h30 às 12h30 as 17h30.

A pré-seleção dos candidatos será realizada por integrantes da coordenação do curso e divulgada até o dia 20 de abril. Os pré-selecionados serão convocados por e-mail, para a realização de entrevistas presenciais. A lista dos aprovados será divulgada no dia 28 de abril de 2022.

A Escola Paraense de Aviação Civil (Epac) Fica na Rua São Paulo, n°156, Conjunto Marex, Bairro de Val de Cans, em Belém.

Em caso de dúvidas a respeitos do edital poderão ser enviadas para o e-mail escolaparaensedeaviacao@hotmail.com, e também para o contato de Whtasapp (91) 98220.0806.

