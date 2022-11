Sectet oferta 880 vagas de cursos de Formação Inicial e Continuada com o IFPA

Iniciam nesta quarta-feira (16) e seguem até a próxima sexta-feira (18) as inscrições para 880 vagas em 22 turmas de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA), que selecionará os candidatos por meio de um Processo Seletivo Simplificado.

As inscrições devem ser feitas presencialmente em cada um dos nove locais onde os cursos serão realizados em Belém, Ananindeua, Marituba e Barcarena. Os cursos são: Operador de Computador; Assistente Administrativo; Recepcionista de Eventos; Instalador e Reparador de Redes de Computadores; Guia de Intérprete; Cuidador de Idoso; Agente de Recepção e Reservas em Meio de Hospedagem; Língua Brasileira de Sinais – Libras; Organizador de Eventos; Promotor de Vendas; e Montador e Reparador de Computadores.

Para se inscrever, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental e, para o curso de Cuidador de Idoso, deve ter no mínimo 18 anos de idade. Em Belém, os cursos serão ofertados nas Usinas da Paz dos bairros da Cabanagem e do Jurunas; nas escolas Santos Dumont (Guamá), Brigadeiro Fontenelle (Terra Firme) e Marilda Nunes (Bengui); e na Eetepa Celso Malcher (PCT Guamá).Em Ananindeua, os cursos serão na Usina da Paz Icuí-Guajará; em Marituba, na Usina da Paz Nova União; e em Barcarena, na Eetepa do município.

Todas as informações sobre o processo de seleção estão disponíveis no edital publicado no site do IFPA, onde podem ser consultados quais cursos serão ofertados em cada município e os endereços dos locais onde os candidatos devem comparecer para fazer as inscrições nos horário de 9h às 11h30 e de 14h às 17h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará