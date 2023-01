Sectet realizará no próximo final de semana o evento “Belém 407 anos”

Na próxima semana, a capital paraense completa 407 anos. Em alusão a data, neste próximo sábado (07), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), realiza no Palacete Faciola, o evento “Belém 407 anos”, celebrado no dia 12 de janeiro.

De acordo com a professora de história e titular da Sectet, Edilza Fontes, a celebração foi antecipada devido as várias comemorações que acontece neste período. “Como ocorrem muitas comemorações e eventos no dia 12, nós resolvemos antecipar a festa para o dia 7 de janeiro. Mas esta data não foi escolhida aleatoriamente, escolhemos uma data que significasse algo para Belém. Este é o dia em que o governo cabano foi instituído em 1835, logo após a tomada da cidade pelo movimento no dia 6”, pontua.

A programação terá início com a apresentação do edital do concurso que premiará pesquisas de pós-graduação que tenham como foco de análise a capital paraense. Em seguida será apresentado o projeto da Torre Amazon Tech, que funcionará no prédio da antiga sede da Sectet. Após isso, os convidados caminham até o local, que fica localizado na Rua Arcipreste Manoel Teodoro, próximo à Praça da República, onde será inaugurada a nova fachada da construção com pintura em grafitagem.

Pela parte da tarde, no Palacete Faciola, o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Francivaldo Nunes, faz o lançamento de e-books e podcast sobre o Bicentenário da Independência do Pará. Logo depois, a professora da UFPA, Sidiana Macêdo, lança o projeto Museu Virtual História de Alimentação e Gastronomia Paraense. ‘’ Dessa maneira, abordamos várias temáticas trabalhadas pela Sectet e relacionadas ao cotidiano ou história de Belém”, enfatiza a secretária.

Sobre o edital

O edital a ser lançado vai premiar pesquisas de pós-graduação strictu sensu, sendo dissertações de mestrado acadêmico ou tese de doutorado. Os interessados devem ter pesquisas que se encaixam em uma das cinco temáticas a seguir:

Patrimônio Histórico Cultural Material ou Imaterial;

Ciência, Inovação e Saúde;

Diversidade de Gênero e Representatividade Social;

Belém, Cidade Insular: Povos Tradicionais e Comunidades Ribeirinhas na Região Metropolitana de Belém; e História, Geografia e Urbanismo na Cidade de Belém.

Torre Amazon Tech

No próximo mês, é a previsão para que comecem a funcionar os serviços a serem oferecidos no prédio onde funcionava a antiga sede da Sectet e agora de “Torre Amazon Tech”. Desde o final de dezembro, a construção já vem ganhando novo visual com a grafitagem de temas relacionados à ciência, tecnologia, inovação e educação, pintados na parede externa. A entrega da nova fachada ocorre durante o evento deste sábado. A previsão é que a nova Torre seja conhecida em 31 de janeiro.

O local se tornará umj ponto de prestação de serviço ao público de acordo com ações, projetos e programa desenvolvidos pela Secretaria. Haverá laboratórios de informática, sala do projeto Amazon Maker, espaço de coworking para os contemplados pelo programa StartUp Pará, de atendimento do “Forma Pará” e de aulas do Enem Pará Digital, por exemplo. Quem visitar o local ainda poderá realizar um tour virtual pelos museus de Belém, além de participar de palestras com grandes pesquisadores.

Serviço

O evento “Belém 407 anos” será realizado no dia 7 de janeiro de 2023, de 9h às 17h, no auditório Eneida de Moraes do Palacete Faciola, no bairro de Nazaré, em Belém.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará