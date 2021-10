Secult abre credenciamento para expositores que vão participar da Feira Pan-Amazõnica do Livro e das Multivozes

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) abriu ontem (18) o credenciamento para livrarias, sebos, distribuidoras e editoras de livros do Estado, para a participação no processo seletivo de expositores para a Feira Pan-Amazõnica do Livro e das Multivozes.

Aotodo serão 20estandes que irão atender os visitantes, quatro são para acervo de livros acadêmicos; quatro para acervo de livros religiosos, espiritualistas ou holísticos; quatro para livros de literatura como poesia, conto, romance ou similares; cinco para livros infantis e infanto juvenis e três para sebos.

As inscrições estarão abertas até o dia 25 de outubro pela plataforma Mapa Cultural do Pará (mapacultural.pa.gov.br) na aba oportunidades. Outras informações estarão disponíveis no site secult.pa.gov.br. A 24º Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes acontecerá de 01 a 05 de Dezembro, na Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho.

Foto: exame.com