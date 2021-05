Secult abre inscrições para contratação de músicos para os corpos artísticos do Theatro da Paz

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) abriu as inscrições para a audição seletiva que compor a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e a Amazônia Jazz Band (AJB). O processo de seleção segue até o dia 20 de maio e será totalmente online.

São 70 vagas para o cargo de músico da OSTP e 22 para o mesmo cargo na AJB. Terão selecionados para contratação e cadastro reserva.

Os interessados devem acessar o site da Secult ou o site da Academia Paraense de Música, onde estão disponíveis os materiais necessários para as provas e regulamento do processo seletivo.

Como a seleção será feita online, cada candidato deverá ter em mãos os links do canal no YouTube com as respectivas filmagens da execução do repertório exigido para cada instrumento e copiar esses links nos campos indicados no formulário virtual, durante a inscrição. O resultado será divulgado nas redes sociais da Secult.

“Com os corpos artísticos, desenvolvemos uma programação ao longo do ano inteiro. Serão 92 músicos contratados para desenvolver um trabalho muito grande para o Estado. Esses corpos artísticos terão uma agenda totalmente gratuita, sempre voltada para a população. Inicialmente, faremos alguns ajustes na forma dessa entrega, por conta da pandemia, mas quando pudermos ter público, retomaremos as apresentações presenciais, para que as pessoas possam contemplar essa música dentro do nosso teatro histórico”, garantiu o diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo.

Serviço

Audição Seletiva para OSTP e AJB

Período: 05 a 20/05/21

Inscrições e regulamento: www.apm.mus.br e www.secult.pa.gov.br

Contatos para dúvidas: (91) 3222-4241, processoseletivo.ostp2021@gmail.com e processoseletivo.ajb2021@gmail.com

Fonte: G1/pa

Foto: Reprodução/ Agência Pará