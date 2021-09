Secult Ananindeua realiza festival cultural das ilhas e promete incentivar e fomentar renda nas comunidades

A Secretaria Municipal de Cultura de Ananindeua – SECULT em parceria com a comunidade da ilha de João Pilatos, vai realizar o I Festival Cultural das ilhas de Ananindeua. A ação visa fomentar os tradicionais Festivais como a do Açaí, do Cupuaçu e do Produtor Rural que já são tradicionais promovidos pelas comunidades, e neste ano recebe o apoio da Secretaria de Cultura.

O objetivo de idealizar a integração de ambos os festivais é de proporcionar o incentivo e a valorização da cultura dos festivais, o turismo das ilhas, e de contribuir para a circulação de renda pelas comunidades.

O novo formato do festival integrado é resultado do edital de Ananindeua prêmio “Raimundo Pinheiro” viabilizado pela Lei Aldir Blanc. Os três festivais foram premiados no segmento de povos tradicionais das ilhas e neste ano vai qualificar novos fazedores de cultura, capacitando os moradores das comunidades das ilhas com oficinas e workshops de instrumentos, musicalização, confecção de roupas de carimbó, dentre outros ministrado pelo Grupo Parafolclórico Mayaná.

O festival será realizado dia 26 de setembro, domingo, na comunidade de João Pilatos, a partir das 9h, seguindo todos os protocolos de proteção como o uso de máscaras, testagem e o uso de álcool em gel no embarque.

Programação:

Início às 9h da manhã, na Associação dos Moradores da Comunidade de João Pilatos

9h – Abertura (Prefeito, Secretários e autoridades);

9h30 – Apresentação do Grupo Parafolclórico Mayaná;

10h – Apresentação dos festivais pelos seus responsáveis: Festival do Açaí (Elisangela Silva), Festival do Cupuaçu (Sr. Bastos) e Festival do Produtor Rural (Gilberto Farias);

10h30 – Desfile das Misses dos Festivais do Açaí, Cupuaçu, da Agricultura, do Espaço Cultural Prof.ª Maria do Carmo e da Secretaria de Esporte;

11h – Apresentação do Grupo de Carimbó da Comunidade de João Pilatos;

11h30 – Apresentação do Grupo Parafolclórico Mayaná;

12h – Premiação esportiva

Feira Gastronômica: Artesanato e Vendas de produtos dos Festivais (Açaí, Cupuaçu e do Produtor Rural);

Exposição Fotográfica “Caminho das Águas” Por Hugo Tomkiwitz; e

Brincadeiras e sorteio de brindes na praça Proença de Souza com as crianças.

Texto e Imagens: Hugo Tomkiwitz / Secult