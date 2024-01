Secult divulga lista dos blocos que recebem apoio para o Carnaval 2024

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Cultura – Secult, publicou, ontem, sexta-feira, 26, a lista dos blocos carnavalescos da cidade que foram selecionados para receberem apoio. De acordo com a Secretaria, foram analisadas as documentações de 120 blocos. Destes, 56 foram considerados habilitados. Os blocos são de diversos bairros do município.



O objetivo do apoio é proporcionar aos blocos a oportunidade de melhorar a estrutura dos mesmos, aprimorar a qualidade do som e a segurança oferecida aos foliões que acompanham o cortejo. O valor poderá ser utilizado na contratação de músicos, dançarinos, carregadores, assessores, produtores, técnicos de som, motoristas, seguranças, equipe de apoio, produção, brigadistas, mini trio, entre outras despesas. Em contrapartida, os contemplados deverão veicular a marca da Secult nas peças de divulgação do desfile do bloco, sob a chancela de patrocínio.



“Essa é uma ação importante, que nós fomentamos a formação e o estímulo aos nossos blocos carnavalescos de bairros. São blocos de bairros que contribuem para o fortalecimento de nossa cultura e nós da Prefeitura estimulamos com recursos para cachês de artistas ou de trios, mas também com estrutura, som, equipamentos para que os blocos possam sair com tranquilidade”, declara a secretária da Secult, Ediene Santos.



Ressalta-se, ainda, que a concessão do apoio da Secult está condicionada à apresentação, pelo proponente, das licenças e autorizações do GGIM, para os eventos que necessitem destas autorizações.



Todos os responsáveis pelos blocos selecionados devem comparecer à sede da Secult dia 30 deste mês, das 9h às 14h, para assinar o Termo de Compromisso. A Secult está localizada na travessa WE-30, Conjunto Cidade Nova V, bairro Coqueiro.

Imagem: Divulgação