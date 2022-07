Secult está emitindo carteirinha de gratuidade para eventos culturais em Belém

A Secretaria de Estado de Cultura (Scult) Pará está emitindo carteiras de gratuidade para eventos culturais na capital paraense, destinado exclusivamente para pessoas idosas acima dos 60 anos, para pessoas com deficiência e também para aposentados que comprove a aposentadoria, a carteirinha de gratuidade é um direito, para este público, garantindo dessa forma, o acesso a eventos culturais

A emissão da carteirinha é gratuita, as pessoas que se encaixam nos requisitos para solicitar a carteirinha, é necessário comparecer no prédio da Secult, localizado na Av. Generalíssimo Deodoro,667, no horário das 9h até 12h de segunda a sexta, e apresentar originais e copias dos documentos RG, comprovante de residência, laudo médico no caso de pessoas com deficiência, e a certidão de aposentadoria para pessoas que estão aposentadas.

Foto: Divulgação