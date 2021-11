Secult realiza evento para fomentar o empreendedorismo negro

Hoje (7), está sendo realizado o Preamar da Criatividade – Edição especial de empreendedorismo negro. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O evento será até as 18h, na Praça da Fonte e Píer das Onze Janelas, onde 12 estandes de gastronomia, moda e artesanato, vão fazer parte do evento, a partir das 17h, o violonista Nego Nelson faráum show instrumental para o público que estivar presente.

Os participantes do evento poderão acessar gratuitamente os museus do Centro Histórico de Belém, durante a ação do “ Domingo da Gratuidade”, promovida pela secretaria no primeiro domingo de cada mês.

Foto: conhecendomuseus