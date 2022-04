Secult realiza programação em alusão ao dia mundial da dança com espetáculos de diversos ritmos musicais

Para celebrar o dia internacional de uma das manifestações artísticas mais milenar que existe, a dança, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), vai promover nesta sexta-feira (29) e sábado (30) uma programação especial em alusão ao dia Mundial da Dança celebrado no dia 29 de abril.

O evento vai ocorrer nos espaços da Usina da Paz (UsiPaz) da Cabanagem, Icui, Marituba e na Estação Cultural de Icoaraci. A programação vai inclui diversos ritmos musicais, como o brega, carimbo, funk, lambada e muito mais, o evento é gratuito e inicia a partir das 18h.

Hoje (29) a programação que será realizada na Usina da Paz da Cabanagem, e contará com a apresentação da Cia Dança Mauro Santos, que performa “Dança para Todos”, uma produção que envolve diversos musicais.

Já na UsiPaz do Icuí, o evento também acontece nesta sexta-feira(29) as 18h, e terá a presença da CIA de Dança Keila Lima, que mostrará ao público a performance de “Devir em Dança”, cujo propósito é envolver o público através da narrativa artística, com ensaios metafóricos e subjetivos entre artistas e o público.

No último sábado (30) de abril, a programação vai encerrar a UsiPaz de Marituba convida o público para assistir a apresentação do Projeto Dança Vida, que fechará a celebração em “Memorias que Dançam”, espetáculo que une um vasto repertorio de conscientização e valorização das pessoas através da dança.

Na Estação a programação no sábado será ás 8h e segue até as 22h, o público será recepcionado com aulas de RitBox, com a coach Bárbara Anastácia, e a aula de Ritmos, entregue pelo projeto ProAti e convidados. Os participantes vão poder presenciar o ensaio aberto do Balé Folclórico da Amazônia (BFAM) a partir das 10h. no encerramento será realizado as amostras de danças do Ballet Corpo Livre e do Grupo IAI e convidados a partir das 16h.

Foto: Ascom Secult