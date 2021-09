Secult realiza programação especial de Carimbó neste final de semana

Faz sete anos que o Carimbó é Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, e para festejar essa conquista a secretaria de Estado de Cultura (Secult) realiza neste sábado programações culturais em Belém, em parceria com grupos sancari e coletivo ananin.

A programação inicia a partir das 7h até as 10h, no Ver-o-Peso, no espaço que fica entre as barracas de artesanato e as barracas de polpas de frutas. As apresentações marcaram a presença de mestres e mestras como por exemplo mestra Nazaré de Ó, o neto do mestre Verequete Augusto e Felipe e Mestre Catarino e seu grupo Arandará, grupo Tarubá da Vila de Itaiteua.

Já a partir das 16h no Bosque Marajoara no Bairro Águas Lindas em Ananindeua terá uma roda de carimbó com vários grupos de dança e mestres e roda de conversa e exposições de artesanato, na qual a programação seguirá até as 23h30.

Foto:Leandro Santana/Ascom Pará 2000

Jornalista: Marina Moreira