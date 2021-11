Secult realiza programação  para celebrar o dia Estadual do Patrimônio

Nesta sexta-feira, 5 de novembro, é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico e Cultura do Estado do Pará, e em alusão a este dia a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), por meio de seu Sistema Integrado de Museus e Memorias (SIMM), vai realizar uma programação especial de 5 a 7 de novembro, com o tema “ Memorias, Arte Afroamazônida e o Patrimônio”. A celebração também faz referência ao mês da consciência negra.

O tema além de provocar uma reflexão para o público, o evento também vai propor diferentes aspectos da cultura paraense, relacionadas com as criações artísticas, práticas educativas e cientificas sobre os saberes, as celebrações e os lugares que abrangem as narrativas da memória, arte afroamazônida, identidades, tratando o bem material, imaterial e cultural.

A programação iniciará as 10h com a oficina de fotografia, pintura e colagem “ Eu e a Banhista”, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas. A oficina de técnica mista traz a leitura e releitura da obra “ Banhista”, fotografia de Luiz Braga, e será ministrada por Beatriz Souza e Emerson Caldas.

No sábado, a partir das 08h30, ocorrerá a oficina de fotografia “ Lá no Marajó: a presença negra nos rios da Amazônia”, atividade será realizada no Memorial Amazônico da Navegação, no Mangal das garças, e terá como instrumentos as mídias moveis para o registro das culturas ribeirinhas e negra na Amazônia.

Já no último dia, domingo (7) a partir das 10h, no píer da Casa das Onzes Janelas, haverá a apresentação de “ O Grito”, espetáculo de teatro de bonecos em caixa, que traz como tema a lenda urbana do escravo do palacete Bibi Costa, que conta a história de um prédio antigo da Belle Época, e traz uma reflexão sobre a Consciência Negra. As oficinas são gratuitas e serão limitadas até 10 participantes por ação.

O projeto “ Percurso comentado” vai ser realizado no dia 14 de novembro, com o tema “Encostas negras: memórias da presença africana no bairro da campina”. Na qual haverá diversas visitações a ambientes de valor patrimonial e preservação das memórias da presença africana no bairro da Campina. As pessoas podem se inscrever gratuitamente para participar desta atividade, por meio do e-mail: sim.educacao@gmail.com ou pelo telefone (91) 4009-8695.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará