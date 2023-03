Sedec realiza mais uma etapa do curso de Boas Práticas para batedores da Região das Ilhas

Na terça-feira passada, dia 21, na Casa do Açaí, localizada na Avenida Zacarias de Assunção, N°96, no Distrito Industrial, a Prefeitura de Ananindeua, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, realizou o curso de boas práticas na manipulação do açaí e da bacaba para moradores da Região das Ilhas.



Com a continuação do curso, cerca de 20 batedores receberam informações técnicas, onde na parte teórica os participantes aprenderam todas as etapas de como entregar um alimento de qualidade, que vai desde despolpar, até as noções de compra e armazenamento do fruto.

Também foram repassadas informações de contaminação cruzada, que consiste na falta de higiene dos utensílios de cozinha, alimentos ou até mesmo falta de higiene pessoal do trabalhador.



O uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPIs), como garantia na proteção aos funcionários, também foram repassadas.



Posteriormente os batedores das ilhas serão submetidos a parte prática, para que possam entregar um alimento de qualidade e saudável.



Assim que acabar todas as etapas do curso, os participantes receberão a carteira de Manipulador de Alimentos, estando aptos para comprovar a capacidade para as autoridades Sanitárias locais.

Imagens: Ascom/PMA