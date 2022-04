Sedeme abre vagas para processo seletivo temporário

A partir desta segunda-feira (11), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) reabre as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) iniciado no ano passado, com o objetivo de preenchimento de vagas temporárias na Secretaria.

Anteriormente o processo previa o preenchimento de 36 vagas de níveis médio e superior, agora oferta 14 vagas não preenchidas anteriormente, todas com lotação na capital paraense.

Os cargos para nível superior, os cargos são para Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Ciências Econômicas (4 vagas), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Engenharia de Minas (1 vaga), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Engenharia de Produção (1 vaga), Técnico em Gestão Pública – Administração (1 vaga), Técnico em Gestão Pública – Ciências Contábeis (2 vagas) e Técnico em Gestão Pública – Estatística (1 vaga). Para nível médio, as vagas são para o cargo de Assistente Administrativo, com 4 vagas ofertadas.

Os valores de remuneração para os cargos de nível superior são de R$ 1.724,64, mais benefícios. Para as vagas de nível médio têm remuneração de R$ 1.215,50, além de benefícios.

Serão três fases, sendo a primeira de inscrição, de caráter habilitatório; a segunda (analise documental e curricular), de caráter eliminatório e classificatório; e a terceira fase (entrevista pessoal, com apresentação da documentação anexada no momento da inscrição), de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições podem ser realizadas por meio eletrônico no site www.sipros.pa.gov.br, até as 23h59min do dia 13 de abril de 2022. Não será cobrada taxa de inscrição.

Todos os detalhes podem ser conferidos aqui.

