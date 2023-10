Sedeme abre vagas temporárias em Belém

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2023 destinado à contratação de oito servidores temporários, distribuídos entre os níveis superior e médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 de outubro, exclusivamente no site www.sipros.pa.gov.br – Processo Seletivo Sedeme.

As vagas estão disponíveis nas seguintes áreas:

Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável Engenharia de Minas (01 vaga)

Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Geologia (02 vagas)

Técnico em Gestão Pública – Ciências Contábeis (01 vaga)

Técnico em Gestão Pública – Administração (01 vaga) e Assistente Administrativo (03 vagas)

O PSS nº 03/2023 realizado pela Sedeme, compreenderá as seguintes fases:



Primeira Fase: Inscrição, de caráter habilitatório;

Segunda Fase: Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira Fase: Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.

O contrato administrativo terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração. A jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais.

Para fins de celebração do contrato administrativo, o candidato convocado deverá apresentar no ato da contratação os documentos solicitados no Anexo XII do edital, sob pena de não assumir a função temporária, caso a documentação esteja incompleta.

Os candidatos inscritos para concorrer a uma das vagas devem estar atentos ao envio dos documentos necessários e ler atentamente todo o edital. No ato da inscrição, o participante terá de fazer upload e envio da documentação solicitada, com no máximo 1MB (um megabyte), nos formatos “JPEG”, “PNG”, “JPG” ou “PDF”.

Foto: Divulgação