Sedeme celebra acordo de cooperação e estimula a verticalização de gemas e metais preciosos no Pará

Com o objetivo de estimular a verticalização de gemas e metais preciosos no Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) celebrou, nesta quinta-feira (10), um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Liceu de Artes e Ofícios Mestre José Raimundo. A parceria irá resultar na oferta de cursos de capacitação, em Abaetetuba, voltados para a produção de joais, artesanatos e souvenirs. A cerimônia que foi marcada pela celebração do acordo, ocorreu no Espaço São José Liberto, em Belém, e contou com a presença do titular da Sedeme, José Fernando Gomes Júnior; da Diretora Executiva do Liceu de Artes e Ofícios, Maria Paixão, e da Diretora Executiva do Instituto de Gemas e Joias do Pará (Igama), Rosa Nascimento.

Também prestigiaram o evento os adjuntos da Sedeme, Carlos Ledo e Anadelia Aguiar; a presidente da Companhia de Gás do Pará, Cláudia Bitar; e Álvaro de Carvalho, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Com a iniciativa, o objetivo é atender as demandas da verticalização de gemas e metais preciosos no Pará, a partir de Abaetetuba, considerando a necessidade de mão de obra qualificada para esta cadeia produtiva. A proposta é colaborar com o desenvolvimento e implantação de um polo de produção de joais no município, fomentando as cadeias produtivas de gemas, joias, biojoias e ecojoias no Estado, com estímulo ao cooperativismo.

O projeto, intitulado ‘Abaetetuba, Joia do Tocantins’, quer possibilitar o ingresso da população de Abaetetuba e de outras localidades próximas no mercado de trabalho, contribuindo, ao mesmo tempo, com a geração de emprego e renda, com a preservação e disseminação da cultura e com o desenvolvimento sustentável.

“A mineração é um dos motores do crescimento econômico do Pará, por isso a Sedeme, que é responsável pelo Plano Estadual de Mineração, está mais uma vez buscando contribuir com a verticalização da cadeia produtiva de gemas e metais preciosos com essa parceria com o Liceu e, ao mesmo tempo, buscando fortalecer também o cooperativismo por meio de uma ação concreta de transformação da realidade local, por isso hoje, por determinação do governador Helder Barbalho, com essa assinatura, estamos todos muito satisfeitos e ansiosos para o início do trabalho com o bônus de ainda celebrar este acordo no Espaço São José Liberto em meio às comemorações dos 20 anos desta casa”, disse o titular da Sedeme, José Fernando Gomes Júnior.

De acordo com a Diretora Executiva do Liceu, Maria Paixão, a assinatura representa a concretização de um sonho antigo da classe produtiva. “Essa assinatura de hoje significa a realização de um sonho. Desde o início do polo joalheiro, identificamos a necessidade de desenvolver mão de obra qualificada para o setor produtivo de joias no Estado do Pará e com o Liceu de Artes e Ofício é em Abaetetuba, nós agora podemos fazer um plano de extensão disso, ampliando esse alcance para o Estado todo, porque sempre o nosso foco foi fazer a transferência do nosso conhecimento na formação de novos ourives. A partir desse acordo, o Liceu agora vai poder investir muito mais na formação de mão de obra com os jovens que querem trabalhar na fabricação de joias e não somente em Abaetetuba, mas do Pará todo, esse é o nosso compromisso com o Governo do Estado, através da Sedeme”, explicou.

Metas – Com a assinatura do documento, fica estabelecido um Plano de Trabalho que prevê o início das ações em abril de 2022, com a realização de palestras e workshops para designers, ourives e lapidadores, encerrando as programações com a divulgação dos trabalhos realizados em duas exposições. O acordo tem vigência de 1 ano.

O trabalho será iniciado com a identificação do perfil dos empreendedores da cadeia produtiva de gemas e metais preciosos no município e entorno e seguirá com as etapas de identificação das potencialidades, demandas e principais gargalos de produção; promoção de cursos de capacitação profissional e de gestão, com a proposta de desenvolver a capacidade de leitura e interpretação de desenhos técnicos de joias; e com ações de divulgação dos produtos das capacitações, por meio de exposições e outras formas de apresentação para o mercado consumidor.

Acrízio Galdez, presidente da Fundação Cultural de Abaetetuba, considera que a assinatura deve reforçar a tradição da ourivesaria no município. “Abaetetuba é um município que se caracteriza pela economia criativa. Nós temos muitos ativos culturais importantes, como o artesanato em miriti, a música e a ourivesaria, que tem sido reforçada como tradição neste município inclusive com a assinatura desse acordo. O mestre José Raimundo, como foi dito hoje aqui, há mais de 50 anos vem desenvolvendo essa atividade que não apenas é artística e econômica, mas também traduz a alma do povo Abaetetubense, do povo amazônida. Trata-se de um artista amazônida reconhecido internacionalmente”, explica.

“O Liceu de Artes e Ofícios Mestre José Raimundo é hoje uma realidade que vai proporcionar que sonhos futuros sejam realizados. Esse trabalho, articulado pela Sedeme e pelo governo do Estado, conta com apoio total e irrestrito da prefeitura de Abaetetuba nas ações de incentivo à formação de jovens e à construção de sonhos e, principalmente, no reforço à tradição joalheira no nosso município’, concluiu.

Por Igor Nascimento (SEDEME)