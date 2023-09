Sedeme promove 20ª edição da Coleção de ‘Joias de Nazaré 2023’ e lançamento Moda Autoral – Círio

Abre na quarta-feira (27/09), às 16h, no anfiteatro Coliseu das Artes do Espaço São José Liberto (ESJL), em Belém, a 20ª edição da coleção “Joias de Nazaré 2023’, inspiradas na fé e devoção da maior manifestação religiosa do país. As joias são produzidas por designers, ourives, lapidários e demais profissionais que integram o Programa Polo Joalheiro do Pará. A exposição é aberta ao público e prossegue até o dia (7) de outubro de 10h às 18h. A entrada é gratuita.

Simultaneamente à exposição, ocorrerá o lançamento 9º mostra da Coleção Moda Autoral – Círio, que reúne peças de dezesseis designers paraenses que compõem o Arranjo Produtivo Local (APL), de design e moda, atendidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado do Pará, por meio da coordenação da Sedeme, apresenta joias e produtos de moda autoral destacando o design e a identidade regional por meio da valorização das características culturais, criativas sustentáveis do Estado.

‘Joias de Nazaré 2023’ – A coleção com 68 peças traz joias em ouro 18k, prata 925 e gemas minerais com design criativo a partir do simbolismo da Festividade Nazarena a exemplo da berlinda, corda, romeiros, carros dos milagres, aliando criatividade e técnicas da incrustação paraense, que consiste na utilização de cores de extratos naturais, e outros elementos que representam a riqueza amazônica, e que foram criadas por profissionais que integram o Polo Joalheiro.

O processo criativo da mostra é formado a partir das inspirações trabalhadas nos workshops de joias e moda, com peças de vestuário e acessórios, realizados no primeiro e segundo semestre, respectivamente, no ESJL. Após a conclusão das oficinas, os projetos são selecionados e, em seguida, ocorre a curadoria. Já o processo de produção das peças acontece de acordo com a aprovação dos projetos, mobilizando a cadeia produtiva e a rede colaborativa do ESJL.

O workshop para coleção de ‘Joias de Nazaré’ reuniu os empreendedores, ourives e designers, além de estudantes do 5º semestre do curso de bacharelado em design de joias. A oficina foi ministrada pela designer de joias e professora do curso de bacharelado em design da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Me. Rosângela Gouvêa Pinto.

Moda Autoral Círio – Exibe a produção local de 307 peças entre vestuário, acessórios, objetos de decoração, que unem elementos da fé, devoção e sustentabilidade. Resultado do Workshop de Criação e Desenvolvimento de Produtos de Moda Autoral – Círio 2023. Com o tema “Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho”, realizado no ESJL no período de 1 a 4 de agosto, que reuniu empreendedores de moda do ESJL, além de estudantes a partir do 4º semestre do curso de design e moda.

A oficina foi ministrada pela Professora de Design de Moda da Universidade da Amazônia (Unama), Yorrana Maia, e teve como objetivo, desenvolver e lançar coleções de moda autorais, partindo da prática do método 5C: consciência; contexto; coleção; confecção e comercialização.

“O produto autoral vem cheio de impressões e influências de seu criador. E, ao contrário do que muitos pensam, o produto autoral não é aquele onde identificamos uma criação inusitada, mas sim aquele produto com valor autêntico muito presente, que transmita a essência em todas as escolhas que a marca faz”, acrescentou a professora.

O secretário da Sedeme, Paulo Bengtson, reforça a importância do fomento dos segmentos de joias, biojoias e moda autoral visando torná-las mais competitivas, agregando valor, inovação e práticas sustentáveis com geração de emprego e renda.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará