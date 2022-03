Sedeme promove novo curso de boas práticas de manipulação de alimentos

A nova edição segue como mais um ação da secretaria no programa Territórios pela Paz (TerPaz), do governo do Estado

Em busca de propagar conhecimento em prol do desenvolvimento econômico e social das comunidades, na quarta-feira (30), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) realizou mais uma edição do curso de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos, no âmbito do programa Territórios pela Paz (TerPaz), no bairro do Umarizal, em Belém. A capacitação tem a parceria da Universidade da Amazônia (Unama).

O curso foi direcionado a profissionais de várias áreas no ramo da alimentação, como entregadores, cozinheiros e garçons, garçonetes, entre outros. A oficina destacou a importância de se ter um ambiente limpo o manuseio de alimentos, assim como alertou para os cuidados com a segurança do local de armazenamento, temperatura, disciplina na área de trabalho, utilização de uniforme e os motivos para evitar o uso de acessórios e maquiagens durante o serviço.

Na oportunidade, os participantes puderam conhecer os laboratórios de gastronomia da Unama campus Alcindo Cacela, espaços em que serão realizadas novas oficinas em breve.

Leila Chagas, autônoma, que esteve presente no curso, demonstrou seu contentamento com a capacitação. “Achei muito importante essa iniciativa do TerPaz para a comunidade, tendo em vista que muitos de nós manipulamos alimentos, então tudo que aprendemos aqui faz parte do nosso dia a dia, por isso estou muito satisfeita em ter participado dessa capacitação”, afirmou.

Luciana Ferreira, professora de gastronomia, coordenadora de Mercado da Sedeme e responsável por ministrar a oficina, falou sobre como a capacitação vai colaborar com a vida dos participantes. “Nesse curso de capacitação, os participantes podem aprender os aspectos mais importantes do trabalho com alimentos, em relação à higiene pessoal e utensílios, além da regularização da limpeza, regras de legislação de alimentos, condições de alimentos mais adequadas, tudo isso para evitar riscos para a saúde do consumidor, entre outros aspectos da área. É um curso exigido pela vigilância sanitária e quem participa recebe um certificado de manipulador de alimentos com validade de 1 ano para ter uma qualidade de trabalho melhor. Ele serve para todos aqueles que estão começando um empreendimento no ramo alimentício e também dá vantagem para aqueles que farão parte de um processo seletivo de um restaurante ou lanchonete, portanto, é nesse sentido que a Sedeme promove esse tipo de curso para estimular a melhora no ambiente de negócios em serviços de alimentação”, informou.

Márcio Alfredo, coordenador do TerPaz na Sedeme, destacou como o curso irá auxiliar os participantes no mercado no futuro. “A Sedeme, mais uma vez, em parceria com a Unama e o programa TerPaz, proporcionou esse curso de boas práticas para manipulação de alimentos. É um curso que prepara as pessoas com informações sobre higiene pessoal e do local de trabalho, assim como os materiais necessários para o uso dos alimentos, então caso os participantes sejam contratados para um ambiente de trabalho onde se lida com o preparo de alimentos, eles já estarão preparados para isso graças a capacitação da oficina”, explicou.

Por Igor Nascimento (SEDEME)