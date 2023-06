Sedeme reúne empreendedores no Circuito Pará Negócios, em Belém

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), participou do Circuito Pará Negócios, realizado na Estação das Docas, em Belém. O evento foi uma realização da Associação Comercial do Pará (ACP) e contou com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Circuito Pará Negócios tem como objetivo promover aos participantes uma experiência com uma feira de negócios e facilitar a aproximação e rede de contatos com empresas e práticas inovadoras, fomentando, assim, o ecossistema de inovação com novas parcerias, colocando a sustentabilidade como uma pauta, prioritária e que gera valor às marcas, aumentando a competitividade e promovendo responsabilidade social corporativa.

Políticas públicas – A Sedeme integrou a programação, realizada entre os dias 16 e 17 de junho, com atendimento a produtores regionais, empreendedores e cooperativistas, por meio de equipe técnica, no estande do Governo do Pará, apresentando as políticas públicas para o setor.

Entre as ações de fomento estão a sinalização de diretrizes para a inscrição no Crédito do Produtor; incentivos fiscais; Programa de Inclusão Socioeconômico (PIS); organização das cadeias produtivas e dos Arranjos Produtivos Locais (APLs); orientação na implementação de programas de incentivos à exportação; criação de ambientes de negócios para a promoção dos produtos paraenses no mercado nacional e internacional; análise de tendências mercadológicas; orientação para a regularização no Cadastro Estadual de Recursos Minerais (CERM) e estímulo às boas práticas na mineração.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Sedeme