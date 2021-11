Sedeter oferece curso para Camareira (o) em Marituba

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda (SEDETER) vai realizar o curso de Camareira (o) de hotéis direcionados para pessoas com mais de 18 anos e profissionais de hotéis do município.

O curso tem como objetivo fortalecer o setor do turismo no município de Marituba, o fortalecimento é um dos principais objetivos da Sedeter, por meio de sua diretoria de turismo. A diretoria visa gerar através da formação, renda e proporcionar qualidade de vida para a população local. Um dos próximos cursos a ser ofertado nesta grade é o de “Observação de Pássaros” para formar condutores de turismo.

A diretoria de turismo além de propor capacitação, realizou a confecção do Guia de Turismo do Município mostrando a riqueza do setor em Marituba na qual já desenvolveu ações como “ Um dia no Parque” que levou mais de 200 pessoas a desenvolver atividades na Revis Metrópole da Amazônia.

O curso de Camareira (o) vai ser realizado de 16 a 20 de novembro, no auditório da Escola do Rosário e as inscrições já estão abertas.

Foto: Reprodução via internet