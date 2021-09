Sedex Hoje: Correios relançam serviço de entrega em poucas horas

Os Correios relançaram um serviço de entrega em poucas horas na última quinta-feira (23), após realizar um projeto-piloto de entrega para o mesmo dia. Desde 2004, a empresa oferece o serviço de SEDEX Hoje, mas a nova modalidade oferece rastreamento digital e interação entre o entregador e o destinatário.

A empresa pretende competir no mercado logístico cada vez concorrido de delivery expresso de comércio eletrônico. Empresas como Magazine Luiza, Americanas e Mercado Livre têm investido em centros de distribuição logística para agilizar as suas entregas desde o início da pandemia.

Como funciona o novo SEDEX Hoje

Sedex Hoje existe desde 2004, mas agora conta com rastreamento digital. (Fonte: Correios/Reprodução)Fonte: Correios/Reprodução

Os pacotes podem ser retirados pela companhia em um local escolhido pelo remetente ou encaminhados por um centro de coleta do serviço SEDEX Hoje em 80 municípios do estado de São Paulo e na cidade de Extrema (MG). Os Correios afirmam que a solução chegará em outras localidades em breve.

As correspondências ou encomendas que forem recebidas até 18h serão entregues no mesmo dia até às 23h. Caso os objetos sejam despachados depois das 18h, os Correios garantem a entrega até às 12h do dia posterior, inclusive em sábados e domingos. Por enquanto, o serviço está disponível apenas no município de São Paulo.

A agilidade do novo serviço torna o SEDEX até 40% mais caro. Entretanto, a empresa aponta que, “de acordo com pesquisa, 64% dos clientes aceitam arcar com os custos de uma entrega mais rápida ou no mesmo dia”.

Segundo simulação apresentada pelos Correios, uma encomenda de 300g, com origem e destino na capital paulista, custa R$ 8,52 no SEDEX normal (com entrega D+1) e R$ 11,88 no novo serviço. Caso o objeto pese 1kg, os preços são, respectivamente, R$ 10,23 e R$ 13,21, o que representa um acréscimo de 30% pelo serviço mais rápido.

Fontes

Correios Correios