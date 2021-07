Sedop estuda a implantação de novo sistema modular em construções no Pará

Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) visitou, nesta quarta-feira (30), as instalações do Pronto-Socorro e Hospital de Retaguarda do município de São José dos Campos, no Estado de São Paulo. O objetivo da visita foi obter informações sobre o método de construção modular que possibilitou com que a obra de construção do hospital fosse concluída em 45 dias e, desta forma, utilizar o método em obras realizadas pela Secretaria no território paraense.

O sistema modular é quatro vezes mais rápido que a alvenaria tradicional. A obra de construção do Hospital de Retaguarda em São José dos Campos, por exemplo, foi concluída em apenas 45 dias, utilizando a moderna técnica de construção e teve um custo de R$12,9 milhões.

De acordo com o titular da Sedop, o engenheiro civil Ruy Cabral, o objetivo da visita à cidade paulista foi trocar informações e experiências, além de obter mais conhecimento sobre técnicas novas de construção que podem agilizar a execução de obras públicas no Pará. “Agradecemos à Prefeitura de São José dos Campos pela recepção. Esta visita está sendo muito proveitosa para que possamos aprimorar e trazer mais tecnologia e agilidade para obras realizadas em nosso Estado” destacou o gestor.

O secretário adjunto de obras públicas da Sedop, Arnaldo Dopazo, afirmou que a ideia é avaliar o uso do sistema modular de construção em obras como as novas Policlínicas de Marabá e Santarém.

Fonte: Agencia Pará