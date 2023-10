Seduc abre edital para participação de trabalhos em revista eletrônica da educação

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefor), abriu o processo de seleção de trabalhos acadêmicos para integrar a 11ª edição da Revista Eletrônica In Form@ção. O prazo para a submissão dos trabalhos é até 25 de outubro. A publicação da 11ª edição está prevista para o dia 20 de dezembro de 2023 e o edital com as informações e o formulário de inscrição podem ser acessados através de link, acesse aqui.

O periódico é um projeto da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) voltado aos servidores estaduais da pasta com o objetivo de divulgar pesquisas, textos originais, relato de experiências científicas e ensaios produzidos por pesquisadores que atuam na rede estadual e, ao mesmo tempo, ser um espaço de análise e discussão de estudos teóricos, práticos e críticos na área da educação.

Com periodicidade anual, o primeiro número da revista foi publicado em outubro de 2015, com 102 páginas e oito textos, sobre quatro eixos: “Gestão de Políticas Públicas em Educação”, “Saberes, Diversidades, Práticas de Ensino na Educação Básica”, “Formação de Professores” e “Currículo e Avaliação da Aprendizagem da Educação Básica”.

Os textos estão armazenados e divulgados no Banco de Teses e Dissertações da Seduc. Neste Banco, já estão inseridas 27 teses de doutorados e 61 dissertações de mestrados defendidas por servidores da educação, com o incentivo da Licença de Aprimoramento concedida pela pasta.

Texto de Clayton Santos com colaboração de Igor Oliveira (Ascom Seduc)

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará