Seduc abre seleção para professores-autores de materiais didáticos para o ‘Alfabetiza Pará’

Está aberta as inscrições para professores-alfabetizadores das redes estaduais e municipais paraense interessados em participar do processo seletivo para se tornarem autores do novo material didático para 1° e 2° ano de Língua Portuguesa, que será elaborado exclusivamente para o “Programa Alfabetiza Pará”. Interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto, basta preencher o formulário.

O Alfabetiza Pará tem como objetivo garantir a alfabetização de todas as crianças paraenses até o final do segundo ano do ensino fundamental. A proposta é disponibilizar recursos, ferramentas pedagógicas e avaliativas para que as cidades melhorem o ensino ofertado nas redes municipais e estadual.

Critérios – Para participar do processo é necessário que os candidatos estejam em sala de aula e tenham, pelo menos, três anos de experiência em alfabetização para os 1º e 2º anos do Ensino Fundamental em escolas públicas; é desejável que tenham participado, nos últimos três anos, de formações sobre a Base Nacional Comum Curricular ou sobre o Documento Curricular do Território Paraense, além de disponibilidade para participar durante todo o período de duração do edital.

Serão contratados pela Nova Escola 15 professores que serão responsáveis pela produção do material, de janeiro a abril de 2024. A remuneração será feita de acordo com o volume de entregas combinadas, a partir de um regime de contratação por cessão de direitos autorais.

Os professores-autores vão desenvolver material didático que contribua com a rotina pedagógica de outras professoras/es das redes públicas municipais e estadual, no processo de alfabetização, e que assegure a qualidade do ensino e aprendizado de todos os docentes. Com isso, a seleção se compromete em compor um time diverso com o objetivo de assegurar que o material didático apresente a pluralidade de características do estado.

Serviço: As inscrições terão duas etapas, a primeira delas por meio de um formulário de inscrição via Google Forms, que precisará ser respondido até 31 de agosto de 2023; e a segunda constará de uma entrevista com a equipe da Associação Nova Escola.

Foto: Divulgação