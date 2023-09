Seduc abre vagas para professores interessados em atuar no projeto “Reforço Escolar”

Os professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado 01/2023, realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que desejam atuar no projeto “Reforço Escolar”, nos municípios de Belém e Ananindeua, têm até as 23h59 do próximo dia 1º de outubro para entregarem os documentos necessários no sistema.

Esses docentes podem entrar no link de acompanhamento, abrir a aba processo seletivo, clicar no link “Página de acompanhamento do PSS 01/2023” e inserir o CPF e a senha de inscrição. O período de envio dos documentos começou na última quinta-feira (28).

As vagas estão disponíveis para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os convocados terão um contrato de seis e atuarão nos municípios de Belém e Ananindeua, no reforço escolar, com aulas aos sábados.

Fonte: Agência Pará/Foto: Daniel Guimarães/Ascom Seduc