Seduc abre vagas por meio de PSS para formação de cadastro de reserva de professores e merendeiras

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2023, para formação de cadastro de reserva para profissionais da educação do Estado que estejam interessados em atuar nas unidades da rede estadual de ensino.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site, entre esta quarta-feira (01) e domingo (05). As vagas serão destinadas a professores licenciados nas 13 disciplinas do currículo do ensino médio, e também para merendeiras.

Fases

Para ingressarem nas vagas do PSS, os candidatos passarão por duas fases de seleção. A primeira é a inscrição pela internet com o preenchimento de formulário e anexação da documentação exigida no edital. A segunda fase é a análise curricular, processada automaticamente a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição online.

O contrato administrativo será com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Para o regime de 20 horas semanais, a remuneração dos professores é de R$ 3.478,23, sendo R$ 1.932,35 de vencimento básico, além de gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação. Já para a função de merendeira o regime de trabalho é de 36 horas semanais, com remuneração de R$ 2.214,50, sendo R$ 1.215,50 de vencimento básico e auxílio-alimentação. No momento da assinatura do contrato, os candidatos devem portar os originais dos documentos exigidos no edital, para que a Comissão do Processo Seletivo confirme a veracidade das informações prestadas na inscrição.

A Seduc ressalta que o novo PSS da Seduc não anula a convocação de candidatos aprovados no processo seletivo anterior, o 04/2020 para a função de professor, que continuarão a ser chamados.

Serviço

Inscrições para processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2023 – das 08h de quarta-feira (01) até domingo (05) de fevereiro de 2023, exclusivamente pelo site www.seduc.pa.gov.br

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará