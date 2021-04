Seduc convoca candidatos do PSS 04/2020 – Ensino Regular

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas (Sagep), convoca os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado 04/2020 – Ensino Regular, identificados conforme relação nominal em anexo, para que enviem, de maneira excepcional, a documentação comprobatória necessária para o e-mail especificado no edital do certame.

Assim que os documentos forem encaminhados, eles serão primeiramente analisados pela Coordenadoria de Planejamento e Seleção de Pessoas (CPSP), que vai verificar se o candidato está apto à contratação. É importante ressaltar que, o envio dos documentos exigidos deve ser feito em extensão de PDF, contendo nome e a localidade, conforme o comprovante de entrega de documentação, cujo modelo pode ser conferido no site da Seduc.

A convocação desses candidatos visa atender a demanda de professores para o Ensino Regular, nos municípios de Bannach e Ourilândia do Norte, no sudeste paraense. Os selecionados devem ter disponibilidade para atender a carga horária total para qual estão sendo convocados e, sua habilitação também dependerá da sua flexibilidade de horário, tendo em vista que deverão cumprir a jornada de trabalho no turno do servidor que está sendo substituído.

A Seduc enfatiza que, conforme a abertura de vagas nas unidades de ensino, irá convocar os demais candidatos aprovados no PSS 04/2020.

Os profissionais convocados devem enviar as seguintes documentações por e-mail:

1) Curriculum de inscrição no PSS, que se encontra disponível para impressão no site da Seduc;

2) Informação de vínculo funcional com outro órgão público (caso tenha);

3) Caso o convocado tenha cargo acumulável, deverá entregar a declaração do outro órgão em que está vinculado, com a discriminação da sua jornada diária e semanal de trabalho (o modelo também se encontra disponível no site da Seduc);

4) Documentos pessoais: RG, CPF, PIS, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor e Comprovante de Votação ou Certidão de Quitação Eleitoral, comprovante de residência, Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino), e em caso de habilitação, deverá ser apresentado o Teste de Aptidão Física e Mental;

5) Documentos comprobatórios de escolaridade, incluindo o histórico escolar acadêmico (graduação e pós-graduação em duas vias), dos cursos de qualificação profissional e experiência profissional, todos serão objetos de pontuação.

Vale destacar que é imprescindível o envio da documentação necessária nas datas e horários estabelecidos. O período de encaminhamento será entre os dias 30/04 e 03/05, de 9h às 14 horas, exclusivamente pelo e-mail descrito no edital de convocação.



