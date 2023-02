Seduc dá início à jornada de planejamento pedagógico 2023

Na manhã desta segunda-feira (06), a Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) deu início ao ano letivo com a semana de planejamento pedagógico para acolhimento, formação e preparação dos profissionais da educação para a volta às aulas. A abertura, conduzida pelo secretário da Educação Rossieli Soares, foi transmitida a partir do estúdio do Sistema Educacional Interativo (SEI). A jornada pedagógica seguirá até quarta-feira (08) e pode ser acompanhada pelo canal no YouTube da Seduc, plataforma Avacefor e pela TV Educativa do Pará.

A uma semana do retorno das aulas na rede estadual, profissionais da educação se reúnem nas escolas para alinhar os últimos detalhes e acompanhar a formação realizada pela Seduc. A transmissão da jornada pedagógica é uma das mudanças realizadas pela nova gestão do novo titular da pasta de Educação do Estado do Pará, que pretende fortalecer a relação Seduc-Escola, descentralizar recursos e ampliar o alcance tecnológico para apoiar e potencializar a atuação dos professores em sala de aula.

“Vamos trabalhar com um alinhamento de todas as ações do órgão central com as USEs e UREs e principalmente com o ‘chão da escola’. As ações precisam estar cada vez mais próximas dos profissionais. Nós somos uma rede de ensino, uma rede pública, precisamos trabalhar em conjunto”, destaca Rossieli Soares.

“Se tem uma coisa que aprendemos com a pandemia é que a tecnologia deve estar na sala de aula, mas como uma ferramenta de apoio, nunca para substituir as pessoas. Nós vamos aumentar consideravelmente o uso da tecnologia nos próximos anos, mas, claro, com todo investimento e suporte necessário para isso”, completa.

Até quarta-feira, professores, coordenadores, diretores, gestores de USEs e UREs e demais profissionais da educação estarão imersos na formação com conteúdos que pautam discussões caras para a nova gestão. Nesta segunda-feira, o evento de abertura com o secretário da Educação contou com a interlocução da equipe do secretário adjunto de Ensino, Patrick Tranjan. Na terça-feira, serão abordados temas como educação integral, ensino integral e ensino integral em tempo integral, projeto de vida, disciplinas eletivas, novo ensino médio e protagonismo juvenil. Por fim, na quarta-feira, estarão elencadas temáticas como gestão escolar, avaliação como ferramenta de apoio ao trabalho pedagógico, índices educacionais do Pará e processo de recuperação da aprendizagem dos alunos. A discussão dos temas garante o alinhamento do discurso da nova gestão com os professores e os prepara para as mudanças vindouras.

“Precisamos garantir estrutura nas escolas, fortalecer os processos de alfabetização, ampliar o alcance e acesso à educação para todo o Estado, independentemente das dificuldades geográficas. O início do ano letivo marca a abertura do diálogo com a rede que por muito tempo não teve oportunidade de discutir pedagogicamente soluções para os problemas e desafios que temos. Para isso vamos realizar uma série de mudanças, a começar, por exemplo, com o término do ano letivo ainda este ano, em dezembro”, afirma o secretário.

Para além da formação, nos dias 9 e 10, os profissionais da educação passam a adequar o planejamento para as realidades locais. As aulas na rede estadual de ensino têm início marcado para 13 de fevereiro de 2023.

Fonte: Agência Pará/Foto: Daniel Guimarães/Ascom Seduc